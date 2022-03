95 abandons à Paris-Nice, 25 sur Tirreno : le système immunitaire des cyclistes est-il moins résistant après deux années de Covid ?

Paris-Nice 2022, restera dans l’histoire, comme l’une des éditions les plus atypiques. Pas uniquement à cause des blessures et d’une météo capricieuse, mais surtout en raison d’une vague de grippe qui a décimé le peloton à partir de la 5e étape. Seuls 59 coureurs sont arrivés à Nice, cinq équipes ont terminé avec un seul représentant, sur la promenade des Anglais.