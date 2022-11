94% des glaciers alpins auront disparu en 2100: pourquoi 2022 a été une année particulièrement difficile

2022 a été une année particulièrement difficile pour ces glaciers alpins. Les températures ont été plus élevées que d’habitude, comme partout, avec la canicule. Il y a eu très peu de couverture neigeuse au printemps, complète Marie Cavitte. Or la neige forme une sorte de couverture qui protège le glacier, puisque la neige fond avant la glace.

Plus surprenant, le sable du Sahara a accentué le phénomène : il y a eu un épisode de sable du Sahara, très spécifique aux alpes. Le sable est plus foncé que la neige ; et c’est comme quand on porte un t-shirt foncé en été, on a plus chaud, donc les glaciers ont eu plus chaud.

Ces trois facteurs expliquent la fonte incroyable cette année des glaciers.