9375€ par mois, fonctions spéciales et plafond de 120%… quel est le montant de la pension des députés de la Chambre ?

Les montants cités dans cet article dépassent de loin la pension que le commun des Belges touche. Le Service Fédéral Pension nous a transmis les montants moyens et médians brut que touchent les pensionnés en Belgique en 2021.

Pension brute Moyenne Médiane Salarié 1588,77€ 1556,07 Indépendant 1048,48€ 1340,08 Fonctionnaire 3052,58 2997,07

Les montants évoqués ces derniers jours sont 5 à 6 fois ceux du salarié moyen.

Ceci a poussé les assemblées à prendre des mesures immédiates. La Chambre, le Parlement flamand et le Parlement bruxellois ont déjà annoncé qu’il ne serait plus possible de dépasser les 100% du plafond Wijninckx. Il ne sera donc plus possible pour un député à la retraite de dépasser un montant brut de pension de 7813,40€, éventuellement indexé.

Par ailleurs, il a aussi été décidé par la Chambre que les pensions ne seraient plus gérées par l’ASBL, mais par le Service Fédéral Pensions pour optimiser la gestion et la vérification du montant des pensions.

Mais dans les faits, de tels montants deviendront également plus difficiles à atteindre.

On l’a vu, des réformes ont été mises en place déjà avant la découverte des montants dont on parle. Ainsi, la pension complète de député ne s’obtient plus, depuis quasiment 10 ans déjà, après 20 ans passés au Parlement mais après 36 et désormais 45 ans (comme celle de tous les Belges). Voilà déjà de quoi rendre impossible l’addition d’une pension complète comme député avec celle d’une vie dans le privé ou dans la fonction publique.

Par ailleurs, la rotation des députés a augmenté au cours des dernières législatures. Il est désormais moins fréquent qu’une personne passe 15 ou 20 ans sur les bancs d’une assemblée. Beaucoup n’y restent qu’un ou deux mandats, ce qui forcément réduit leur pension de député.

Ce sont de vraies gifles pour notre démocratie

Gilles Vanden Burre, député et chef de groupe Ecolo à la Chambre

Mais les réformes pourraient ne pas s’arrêter là, de nombreux autres points liés à l’argent en politique sont remis en question par certains politiciens eux-mêmes. Invité sur Matin Première ce jeudi matin, Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo en a cité quelques-uns :

- Les députés ont un montant d’environ 2500€ mensuels de frais forfaitaires sans justificatif. "En fait, c’est du sursalaire et pour nous, il faut arrêter ce système. Ça fait déjà une diminution du salaire de 30%", indiquait l’écologiste.

- Certaines fonctions spéciales, on l’a dit, peuvent rapporter entre 11.000 et 18.750€ brut mensuels et concernent un député sur cinq. "Aujourd’hui, pour certaines fonctions qui ont deux, trois réunions en plus par mois, vous allez gagner 1500 euros net en plus. Pour nous, un président de la Chambre, c’est normal qu’il ait des indemnités en plus. Peut-être aussi le chef de groupe, mais toutes les autres fonctions doivent être simplement rémunérées comme un député, et c’est déjà très bien rémunéré."

- Les députés ne cotisent pas à la sécurité sociale comme tous les travailleurs. Etant donné que pendant ces années à la Chambre, ils ne cotisent pas pour le chômage ou pour la pension classique, leurs cotisations sociales sont inférieures à celles payées par un travailleur normal. "Il faut qu’on ait un système où nous cotisons."

Et Gilles Vanden Burre de conclure : "Ce système est incompréhensible pour nos concitoyens […] Ce sont de vraies gifles pour notre démocratie. Il y a trop d’argent aujourd’hui en politique. Il faut des limites plus strictes et il faut plus de sobriété."