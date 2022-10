93 heures et plus de 620 kilomètres : Ivo Steyaert et Merijn Geerts s’offrent un nouveau record d’ultra-endurance et ce n’est pas fini

Ivo Steyaert et Merijn Geerts ne cessent de repousser les limites du possible. Leur truc à eux, c’est d’enchaîner les kilomètres à pied. Les deux Belges sont les meilleurs spécialistes mondiaux du Backyard Ultra. Ils viennent d’établir un nouveau record du monde de la discipline avec 623,1 kilomètres en 93 heures.



Sur papier, le principe du Backyard Ultra est simple. Les participants s’élancent sur une boucle de 6,7 kilomètres et doivent par parcourir en une heure. Ensuite, ils recommencent jusqu’à l’épuisement. Et à ce petit jeu-là, Geerts et Steyvaert sont des as. Autre spécificité de ce type de compétition. Chacun court chez soi, dans son "backyard". Les athlètes, répartis aux quatre coins du globe (Etats-Unis, Japon, Australie, France,…) peuvent donc choisir leur parcours. Nos compatriotes ont opté pour le domaine militaire de Kasterlee dans la région d’Anvers.



Dans le cadre du championnat du monde par équipes de Backyard Ultra, le duo a donc battu la référence précédente, détenue par Geerts depuis le mois de mai. Accompagné cette fois de Steyvaert, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin même s’ils sont les derniers encore en lice. Les deux spécialistes de l’ultra viseraient la barre des 100 heures. Un chiffre mythique absolument inimaginable quand le concept à commencer à prendre de l’ampleur pendant le confinement. En 2020, le record n’était "que" de 68 tours.