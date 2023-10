"927" : l’histoire tragique de Nhac Vàng, chanteur Vietnamien emprisonné et torturé pendant dix ans

Dans les années 60, le régime communiste est au pouvoir dans le nord du Vietnam. Il faut agir, penser et chanter selon les directives du parti. Il est donc interdit de chanter des chansons d’amour considérées comme un produit impérialiste, un héritage des colons français. Dans ce contexte, Nhac Vàng est pourtant un amoureux de ces mélodies occidentales. Il va donc braver les interdits et former un groupe, un orchestre qui jouera en cachette. Malheureusement le chanteur est finalement découvert. Il passera dix ans derrière les barreaux.

