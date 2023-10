Créé en France en 2021, le spectacle du chorégraphe français Némo Flouret sera présenté au Rockerill à Charleroi. La danse contemporaine investit les vestiges de notre patrimoine industriel et les révèle. Représentations les 12, 13 et 14 octobre au Rockerill dans le cadre de la biennale de Charleroi Danse.

La Biennale s’est ouverte les 6, 7 et 8 octobre derniers avec les spectacles de Damien Jalet et de Dimitri Chamblas. Elle se poursuit jusqu’au 21 octobre à Bruxelles et à Charleroi. Pendant deux semaines, les studios de Charleroi Danse convoquent le meilleur de la danse contemporaine. L’une des propositions à l’affiche nous invite à sortir des lieux traditionnels de représentation.

Créé il y a deux ans sur le site des anciennes Chaudronneries de Montreuil, le spectacle de Némo Flouret a été imaginé pour être présenté dans l'espace offert par d’anciens sites industriels en friche. 900 Something Days Spent in the XXth Century place les danseurs de la compagnie Bleu Printemps sur le béton des entrepôts dans les vestiges de notre patrimoine industriel.