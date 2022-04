900 000 passagers attendus à Brussels Airport pour Pâques : "Madrid, Barcelone, Lisbonne ont toujours la cote"

Quelque 900 000 passagers sont attendus à Brussels Airport durant toutes les vacances de Pâques. Quelles sont les destinations les plus prisées ? Comment gérer cet afflux dont on n’avait plus l’habitude ? Qu’est-ce qui est encore obligatoire en termes sanitaires ? Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport, vient nous en parler au micro de La Première.

Le trafic de passagers reprend-il donc progressivement des couleurs après deux ans de pandémie ?

Nathalie Pierard : "On a encore une petite marge de progression. On est à peu près à 70% des chiffres d’avant la crise, donc de Pâques 2019. On est évidemment bien plus haut que l’année dernière, puisqu’on se souvient, les voyages non essentiels étaient interdits. Mais c’est vrai qu’on a de plus en plus de passagers et on a vraiment constaté ici, et on va le constater pendant les vacances de Pâques, que les gens ont besoin de voyager, ont besoin de s’évader. Évidemment, ça, c’est très positif pour nous."

Ce sont essentiellement des départs pour aller chercher le soleil, mais en Europe particulièrement ?

"Oui, tout à fait. C’est vrai que c’est les destinations européennes qui ont toujours la cote, puisque les restrictions sont quasiment inexistantes maintenant pour pouvoir voyager en Europe, même s’il reste parfois encore quelques documents à remplir. Les destinations type Madrid, Barcelone, Lisbonne, les îles Canaries, ont toujours la cote. Cependant, New York, par exemple, Dubaï et Washington sont aussi des destinations qui sont prisées et qu’on voit de plus en plus dans le top 10 des destinations depuis quelques mois."

Le personnel, est-ce qu’il est suffisant pour faire face à ce premier afflux depuis longtemps, parce qu’il n’a plus non plus l’habitude ?

"Quand on a des jours chargés qui arrivent, on se réunit évidemment avec les différents partenaires de l’aéroport et on identifie les différents endroits qui peuvent poser problème, notamment au check-in, à l’enregistrement des bagages, aux contrôles de sécurité, à la porte d’embarquement. Les différents partenaires prévoient évidemment du personnel supplémentaire en fonction des heures de pointe."

C’est un ouf de soulagement pour le personnel et pour vous, cette reprise de l’activité ?

"Oui, c’est tout à fait positif et c’est quelque chose qu’on attend depuis longtemps. Et les perspectives aussi pour les prochains mois, pour les grandes vacances, sont très bonnes. Les compagnies aériennes nous disent que les réservations sont très élevées. C’est vrai que tout ce qui est vol de vacances fonctionne très bien. On est parfois même à des niveaux équivalents de ce qu’on avait en 2019. Je dirais que la petite catégorie qui ne nous permet pas d’atteindre encore les 100%, ce sont les voyages professionnels, qui mettront évidemment beaucoup plus de temps à se rétablir."