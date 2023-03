90.000 images nécessaires pour créer cette incroyable photo du Soleil

Andrew McCarthy et Jason Guenzel, deux "astrophotographes" passionnés par l’univers et ses secrets ont investi des jours de travail pour assembler 90.000 images prises du Soleil et créer cette photo.

"Mon ami et moi avons travaillé dur au cours des 5 derniers jours pour produire cette image incroyablement détaillée de 140 mégapixels pour illustrer à quel point notre étoile peut être merveilleusement dynamique et belle", explique Andrew sur Twitter. "Un mélange de science et d’art qui combine plus de 90.000 images méticuleusement superposées et traitées pour révéler notre étoile d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant".

Il explique avoir également utilisé une image géométriquement modifiée de l’éclipse de 2017. Ils ont pris soin "d’aligner les deux couches atmosphériques d’une manière scientifiquement plausible en utilisant les données SOHO de la NASA comme référence".