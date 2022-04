90.000 anguilles déversées dans l'Escaut pour le repeupler après les pollutions dévastatrices

Il s’agit d’une espèce migratrice dite "catadrome" (migration de poissons vivant en eau douce et se reproduisant en milieu marin). Les anguilles vont se reproduire à 700 m de profondeur dans la mer des Sargasses, une zone de l’océan Atlantique nord (Amérique du nord). "Il y a encore plein de mystère sur leur reproduction. On sait que quand les œufs éclosent, les larves remontent en surface et sont transportées par le Gulf Stream (courant marin) durant 200 jours jusqu’aux côtes européennes", précise Fabrice Breyne.

Les larves se transforment alors en civelles. Leur système respiratoire s’adapte pour respirer en eau douce. "Quand les anguilles arriveront à maturité sexuelle, elles vont retransformer leur appareil respiratoire pour pouvoir respirer dans l’eau de mer et retourneront se reproduire dans la mer des Sargasses", explique Fabrice Breyne.

Les civelles sont récupérées par des pêcheurs accrédités. "C’est une obligation européenne de sauvegarder cette espèce, car l’anguille est en voie de disparition", précise l’agent du service pêche. Elles sont ensuite relâchées dans nos cours d’eau.