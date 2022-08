9 questions à... Maellyse Brassart, taulière de l'équipe belge de gymnastique

5. C’est quoi le plus difficile en gym ?

C’est d’avoir toutes les qualités requises pour pouvoir faire les meilleurs exercices à chaque agrès. Il y a des agrès où il faut être plus élégante tandis qu’à d’autres, il faut avoir plus de force. S’il n’y a pas le mental, il n’y a pas le physique et inversement c’est la même chose. S’il n’y a pas le physique, mentalement c’est très dur.

6. Tu vis comment la pression, inhérente à ce milieu de la gym ?

Quand j’étais plus petite, je la ressentais très fort. Là, je commence à la ressentir de moins en moins. Maintenant, c’est la pression que je me mets moi-même qui est la plus forte. Je suis de plus en plus exigeante avec moi-même, je veux de mieux en mieux faire, c’est pour ça mais… il faut l’accepter.

7. C’est quoi ton agrès préféré ?

Le sol. J’aime bien faire les diagonales et la choré. J’aime bien combiner les deux.

8. Et l’agrès que tu aimes le moins ?

Je dirais les barres asymétriques. Depuis que je suis toute petite, les barres c’est difficile pour moi. Mais ça commence à aller mieux. Je pense que j’ai pris plus confiance ces dernières années et je me suis dit que je devais aimer cet agrès pour que ça aille un peu mieux… (rires).

9. Pour finir, c’est qui la sportive qui t’inspires le plus ?

Je n’en ai pas vraiment une en particulière. Je m’inspire un peu de chacune et puis on a quand même une gymnaste dans la salle (NDLR : Nina Derwael) qui a quand même décroché l’or aux J.O donc… c’est une bonne inspiration.