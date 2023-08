9 légumes à petits prix aux valeurs nutritionnelles exceptionnelles

Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt s’intéresse à 9 légumes locaux, peu coûteux, mais riches en vitamines, minéraux et fibres.

Les légumes coûtent de plus en plus chers, mais il est toujours possible d’en trouver des peu coûteux qui sont cultivés dans nos régions. Il y en a 9 en particulier qui raviront votre goût et votre portefeuille :

La famille des choux . Ces légumes crucifères existent dans toutes les formes et toutes les couleurs : le chou vert, le chou blanc, le chou rouge, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, et le brocoli peut également se manger cru en petits morceaux. L’important est de varier, puisque chaque couleur offrira des micronutriments différents.

. Ces légumes crucifères existent dans toutes les formes et toutes les couleurs : le chou vert, le chou blanc, le chou rouge, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, et le brocoli peut également se manger cru en petits morceaux. L’important est de varier, puisque chaque couleur offrira des micronutriments différents. Les oignons . S’ils sont généralement utilisés pour accompagner les plats, ils peuvent aussi être mangés en tant que légume principal et sont faciles à digérer s’ils sont bien cuits. En plus, les oignons sont anti-tout : anti-inflammatoire, antioxydants, antibactériens ou encore antivirus.

. S’ils sont généralement utilisés pour accompagner les plats, ils peuvent aussi être mangés en tant que légume principal et sont faciles à digérer s’ils sont bien cuits. En plus, les oignons sont anti-tout : anti-inflammatoire, antioxydants, antibactériens ou encore antivirus. Les carottes . Elles sont spécialement bonnes pour les yeux et peuvent se boire sous forme de jus.

. Elles sont spécialement bonnes pour les yeux et peuvent se boire sous forme de jus. Les courges . Peuvent être découpées en spirales pour remplacer les pâtes, elles contiennent suffisamment d’eau et de fibres pour être nourrissantes.

. Peuvent être découpées en spirales pour remplacer les pâtes, elles contiennent suffisamment d’eau et de fibres pour être nourrissantes. Les chicons . Que ce soit en quiche, en tarte, ou crus en salade, ils peuvent accompagner de nombreux plats.

. Que ce soit en quiche, en tarte, ou crus en salade, ils peuvent accompagner de nombreux plats. Les poireaux . Ils peuvent aussi être consommés en soupe comme les choux et les oignons, et il ne faut pas hésiter à ajouter le vert du poireau, qui est riche en calcium.

. Ils peuvent aussi être consommés en soupe comme les choux et les oignons, et il ne faut pas hésiter à ajouter le vert du poireau, qui est riche en calcium. Les bettes à cardes . Également appelées blettes, elles peuvent être cuisinées de différentes manières, cuites ou à la vapeur, et le vert peut être mangé cru en salade.

. Également appelées blettes, elles peuvent être cuisinées de différentes manières, cuites ou à la vapeur, et le vert peut être mangé cru en salade. Les panais . Ces légumes racines bien de chez nous sont délicieux en rôti.

. Ces légumes racines bien de chez nous sont délicieux en rôti. Les radis. Il y a les radis rouges qu’on connaît bien, mais aussi les radis noirs qui sont tout aussi bons et qu’on peut agrémenter d’un peu de sel.

Chantal Van der Brempt rappelle que le mieux, pour éviter que les légumes perdent leurs micronutriments, est de veiller à bien les conserver pour qu’ils restent le plus frais possible et nous apportent un maximum de leurs bienfaits.