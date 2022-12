9% des smartphones vendus sont des appareils reconditionnés, la seconde main peine à s’installer pour le high-tech

Le consommateur a parfois une relation spéciale avec son appareil high-tech, et en particulier son smartphone. Voilà ce qu’en dit la chanteuse Angèle (Extrait de Amour, Haine et Danger, Angèle) : "Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j’ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûre de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour, haine et danger, dans un objet."

Amour, haine et danger, tout ça dans un objet.

Amour, haine et danger, tout ça dans un objet, donc. Et c’est aussi l’autre frein pour une consommation plus durable : quand on achète ce type de produit, d’autres critères entrent en ligne de compte. Dans le domaine des smartphones, un des freins peut être aussi le fait de se faire un achat plaisir, analyse Isabelle Schuiling, professeure de marketing à l’Université de Louvain. C’est un téléphone que vous allez garder toute la journée. En moyenne, on l’utilise 250 fois par jour, donc c’est un produit qu’on a tout le temps avec soi, que l’on va montrer, que l’on va utiliser, et donc on est peut-être sensible à la marque ou au design. Il n’est donc pas étonnant que les produits reconditionnés aient moins d’impact à l’heure actuelle. C’est un peu la même chose aussi pour les ordinateurs.