9 décès dans des incendies d’habitation à Bruxelles en 2022, un triste record

L’année 2022 marquée par de nombreux incendies mortels à Bruxelles. 9 personnes sont décédées. C’est trois fois plus qu’en 2021 selon les chiffres de pompiers de Bruxelles. Alors comment expliquer cette augmentation et comment tenter d’inverser la tendance.

C’est un triste record. 9 personnes sont décédées dans l’incendie de leur habitation. Le chiffre n’a jamais été aussi haut depuis le début du comptage en 2014. " La plupart du temps, ces incendies sont accidentels. Il y a deux feux qui ont pris à cause de cigarettes mal éteintes. Il y en a eu d’autres causés par des courts-circuits. C’est souvent un manque de prudence ou d’entretien des appareils " précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

La crise énergétique ?

Cette tendance des incendies mortels à la hausse est valable quasi partout en Belgique. Elle s’explique notamment par la crise énergétique et le recours de certains à des dispositifs de chauffage moins chers, comme des poêles ou même des braseros ou barbecue. Mais cette explication ne vaut pas pour Bruxelles. " Les décès ont eu lieu entre mars et septembre autrement dit hors de la période de chauffe. Pour Bruxelles, on n’a pas vraiment d’explication. C’est la raison pour laquelle je plaide pour la mise sur pied d’un groupe d’étude avec toutes les parties prenantes pour enquêter sur les origines de ces incendies ".

Détecteurs de fumée

Les pompiers demandent, par ailleurs, que l’obligation d’installer des détecteurs de fumée soit étendue à tous les logements bruxellois. Aujourd’hui, ils ne sont obligatoires que dans les locations. " En Wallonie et en Flandre, tout type de logement doit être équipé mais pas à Bruxelles. Je lance un appel urgent et pressant aux autorités politiques pour que la Région capitale s’aligne sur ses voisines ".

La question est sur la table du gouvernement bruxellois depuis plus d’un an mais elle n’a jusqu’ici pas été tranchée.