9 Belges au départ des 24 Heures du Mans : trois novices, un candidat à la victoire finale et un équipage 100% noir-jaune-rouge

Dries Vanthoor est l'un des pilotes belges les plus talentueux en activité, et à 25 ans, il compte déjà une victoire de catégorie (en LMGTE Am) aux 24 Heures du Mans. En 2017, dès sa première participation, il s'était imposé au volant d'une Ferrari F488 GTE.

Pilote officiel BMW, le Limbourgeois a été libéré par le constructeur allemand pour disputer ces 24 Heures du Mans avec une LMP2 de l'équipe Racing Team Turkey.

Dries Vanthoor vise, comme Maxime Martin, un volant en Hypercar en 2024. Remonter dans un prototype est donc une opportunité à saisir avant de multiplier les essais avec la BMW M Hybrid V8 dans les mois à venir.