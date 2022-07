Que le temps soit au beau fixe ou non, les mouches sont de retour avec l’été. Dans Le 8/9 continue, on vous donne des trucs et astuces pour les repousser facilement.

Vous constatez une invasion de mouches ? Qu’elles soient dérangeantes, agressives ou qu’elles fondent sur vos restes de nourriture, Aaron vous livre ses astuces naturelles pour faire fuir toutes les mouches qui pullulent dans votre intérieur ou autour de votre terrasse.