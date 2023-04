9 aliments à consommer pour brûler ses mauvaises graisses

Avec l’arrivée de l’été, certaines personnes auront envie de faire plus attention à leur ligne. Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt vous conseille 9 aliments brûle graisse.

Nous avons deux types de graisses : les graisses blanches et les graisses brunes. Les graisses blanches, c’est ce qu’on appelle le tissu adipeux, qu’on trouve sur le ventre, les hanches, les fesses etc., et qui stocke les calories.

Les graisses brunes, au contraire, font brûler les calories et transforment les graisses blanches en énergie. Elles sont très importantes pour maintenir la température de notre corps et se situent dans le cou, sur les clavicules, le long de la colonne vertébrale et autour du cœur.

Les aliments brûle graisse sont ceux qui vont favoriser l’activation de ces graisses brunes, qui leur permettront de perdre leur graisse blanche et vous aideront à vous forger une belle silhouette.

Voici quels aliments en particulier seront à consommer dans ce but :