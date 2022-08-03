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Ukraine - Україна

9 бельгійських транснаціональних компаній більше не співпрацюють з Росією |9 multinationales belges ne coopèrent plus avec la Russie

il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Anne-Françoise Moens

Щонайменше дев'ять бельгійських транснаціональних компаній добровільно призупинили або різко скоротили свою діяльність у Росії після російського вторгнення в Україну.

Є такі відомі бельгійські імена, як пивний гігант AB InBev, транснаціональна хімічна компанія Solvay або банківсько-страхова група KBC.

Більше тисячі компаній у всьому світі публічно оголосили, що вони добровільно скорочують свою діяльність у Росії певною мірою та понад мінімальний мінімум, якого вимагають міжнародні санкції.

Найбільший у світі пивоварний виробник AB Inbev продав свою частку в спільних підприємствах і призупинив використання своєї ліцензії в Росії. Хімічна транснаціональна компанія Solvay також призупинила свою діяльність у Росії. Спеціаліст зі сталевого дроту Bekaert скоротив там свою діяльність, тоді як виробник силікону Soudal скасував свої інвестиції в новий завод, але продовжує інші види діяльності. Банківсько-страхова компанія KBC Group, зі свого боку, призупинила операції з деякими російськими банками.

Deceuninck, розробник і виробник систем ПВХ для вікон і дверей, припинив свої інвестиції та розірвав зв'язки з іншими підприємствами в Росії.

У списку також згадуються Sarens, Асоціація європейських університетів і La Lorraine Bakery Group серед бельгійських бізнес-організацій, які скоротили свою діяльність. Окрім призупинення діяльності в Росії, бельгійський пивний гігант AB InBev також був змушений закрити свої заводи в Україні через вторгнення в країну. Як вам уже повідомляли, компанія перенесла виробництво популярного українського пива "Чернігівське" до свогозаводу в Льовені. Пиво, яке також було представлено на бельгійському ринку і весь прибуток від продажу якого буде передано на благодійність.

9 multinationales belges ne collaborent plus avec la Russie 

Au moins neuf multinationales belges ont volontairement suspendu ou ont considérablement réduit leurs activités en Russie à la suite de l'invasion russe en Ukraine.

On y retrouve des noms belges bien connus tels que le géant de la bière AB InBev, la multinationale chimique Solvay ou le groupe de banque-assurance KBC.

Plus d'un millier des sociétés dans le monde ont annoncé publiquement qu'elles réduisaient volontairement leurs activités en Russie dans une certaine mesure et au-delà du strict minimum requis par les sanctions internationales. 

AB Inbev, le plus grand brasseur de bière au monde, a en effet vendu sa participation dans des co-entreprises et suspendu l'utilisation de sa licence en Russie. La multinationale chimique Solvay a, elle aussi, suspendu ses activités en Russie. Le spécialiste du fil d'acier Bekaert y a réduit ses activités, tandis que le producteur de silicone Soudal a annulé ses investissements dans une toute nouvelle usine mais maintient d'autres activités. La société de banque et d'assurance KBC Group a, de son côté, suspendu ses transactions avec certaines banques russes. 

Deceuninck, un concepteur et producteur de systèmes en PVC pour fenêtres et portes, a arrêté ses investissements et coupé ses liens avec d'autres établissements en Russie.

La liste mentionne encore Sarens, l'Association des universités européennes et La Lorraine Bakery Group parmi les organisations d'entreprises basées en Belgique qui ont réduit leurs activités.   Outre la suspension de ses activités en Russie, le géant belge de la bière AB InBev a également dû fermer ses usines en Ukraine en raison de l'invasion du pays. Comme on vous l’a déjà dit, la société a donc transféré la production de la populaire bière ukrainienne Chernigivske dans ses installations de Louvain. Une bière qui a d'ailleurs été introduite sur le marché belge et dont tous les bénéfices des ventes seront reversés à des œuvres caritatives.

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