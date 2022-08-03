9 бельгійських транснаціональних компаній більше не співпрацюють з Росією |9 multinationales belges ne coopèrent plus avec la Russie

Щонайменше дев'ять бельгійських транснаціональних компаній добровільно призупинили або різко скоротили свою діяльність у Росії після російського вторгнення в Україну.

Є такі відомі бельгійські імена, як пивний гігант AB InBev, транснаціональна хімічна компанія Solvay або банківсько-страхова група KBC.

Більше тисячі компаній у всьому світі публічно оголосили, що вони добровільно скорочують свою діяльність у Росії певною мірою та понад мінімальний мінімум, якого вимагають міжнародні санкції.

Найбільший у світі пивоварний виробник AB Inbev продав свою частку в спільних підприємствах і призупинив використання своєї ліцензії в Росії. Хімічна транснаціональна компанія Solvay також призупинила свою діяльність у Росії. Спеціаліст зі сталевого дроту Bekaert скоротив там свою діяльність, тоді як виробник силікону Soudal скасував свої інвестиції в новий завод, але продовжує інші види діяльності. Банківсько-страхова компанія KBC Group, зі свого боку, призупинила операції з деякими російськими банками.

Deceuninck, розробник і виробник систем ПВХ для вікон і дверей, припинив свої інвестиції та розірвав зв'язки з іншими підприємствами в Росії.

У списку також згадуються Sarens, Асоціація європейських університетів і La Lorraine Bakery Group серед бельгійських бізнес-організацій, які скоротили свою діяльність. Окрім призупинення діяльності в Росії, бельгійський пивний гігант AB InBev також був змушений закрити свої заводи в Україні через вторгнення в країну. Як вам уже повідомляли, компанія перенесла виробництво популярного українського пива "Чернігівське" до свогозаводу в Льовені. Пиво, яке також було представлено на бельгійському ринку і весь прибуток від продажу якого буде передано на благодійність.