9 з 10 бельгійців вживають заходів для зменшення споживання енергії | 9 Belges sur 10 prennent des mesures pour réduire leur consommation d'énergie

Через інфляцію та ціни на енергоносії майже 9 із 10 бельгійців вживають заходів, щоб зменшити споживання енергії, а 60% навіть заощаджують на щоденних витратах, їжі та продуктах. Це те, що випливає з опитування ING. Протягом наступних шести місяців респонденти навіть планують ще більше скоротити витрати.

Згідно з опитуванням банків, проведеним на початку листопада в Бельгії, а також у Нідерландах, Німеччині, Румунії, Польщі, Туреччині та Іспанії, криза чинить сильний тиск на витрати в Інтернеті. Таким чином, продажі в Чорну п’ятницю цього року можуть бути нижчими, ніж в останні роки.

Тому що, якщо багато бельгійців замовляли в Інтернеті під час пандемії, ця тенденція, здається, значною мірою виправилася: майже чверть (23%) респондентів кажуть, що вони купували таким чином рідше після закінчення пандемії, порівняно з лише 15%, які кажуть, що роблять це частіше.

Для ING падіння в основному пов’язане із загальним погіршенням економічного клімату, а не через те, що споживачі легше знаходять дорогу до звичайних магазинів після пом’якшення медичних обмежень.

Обережність бельгійців спостерігається не тільки щодо витрат в Інтернеті, але й впливає на все споживання. Порівняно з результатами такого ж опитування в березні 2022 року кількість домогосподарств, які скорочують споживання, справді різко зросла.

Багато домогосподарств також планують ще більше скоротити свої витрати в найближчі місяці: з 44% говорять, що вони економлять на щоденних витратах (їжа та продукти) у березні, ми піднялися до 57%. І 60% планують зробити це в найближчі півроку. За даними ING, джерелом цієї "надзвичайної обережності" домогосподарств є енергетична криза. За останні шість місяців рахунок за електроенергію для 40% бельгійців зріс більш ніж удвічі. Таким чином, кількість домогосподарств, які вживають заходів для економії енергії та намагаються зменшити вплив зростання цін, зросла з 77% у березні до 86% сьогодні. Понад шість із десяти респондентів вказують, зокрема, на зниження нагріву, тоді як 40% респондентів кажуть, що вони економніше користуються електроприладами, такими як посудомийна машина.

ING Bank очікує негативного економічного зростання в 2023 році.