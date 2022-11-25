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9 з 10 бельгійців вживають заходів для зменшення споживання енергії | 9 Belges sur 10 prennent des mesures pour réduire leur consommation d'énergie

© Getty Images

il y a 2 heuresTemps de lecture3 min
Par Belga

Через інфляцію та ціни на енергоносії майже 9 із 10 бельгійців вживають заходів, щоб зменшити споживання енергії, а 60% навіть заощаджують на щоденних витратах, їжі та продуктах. Це те, що випливає з опитування ING. Протягом наступних шести місяців респонденти навіть планують ще більше скоротити витрати.

 Згідно з опитуванням банків, проведеним на початку листопада в Бельгії, а також у Нідерландах, Німеччині, Румунії, Польщі, Туреччині та Іспанії, криза чинить сильний тиск на витрати в Інтернеті. Таким чином, продажі в Чорну п’ятницю цього року можуть бути нижчими, ніж в останні роки.

Тому що, якщо багато бельгійців замовляли в Інтернеті під час пандемії, ця тенденція, здається, значною мірою виправилася: майже чверть (23%) респондентів кажуть, що вони купували таким чином рідше після закінчення пандемії, порівняно з лише 15%, які кажуть, що роблять це частіше.

Для ING падіння в основному пов’язане із загальним погіршенням економічного клімату, а не через те, що споживачі легше знаходять дорогу до звичайних магазинів після пом’якшення медичних обмежень.

Обережність бельгійців спостерігається не тільки щодо витрат в Інтернеті, але й впливає на все споживання. Порівняно з результатами такого ж опитування в березні 2022 року кількість домогосподарств, які скорочують споживання, справді різко зросла.

Багато домогосподарств також планують ще більше скоротити свої витрати в найближчі місяці: з 44% говорять, що вони економлять на щоденних витратах (їжа та продукти) у березні, ми піднялися до 57%. І 60% планують зробити це в найближчі півроку. За даними ING, джерелом цієї "надзвичайної обережності" домогосподарств є енергетична криза. За останні шість місяців рахунок за електроенергію для 40% бельгійців зріс більш ніж удвічі. Таким чином, кількість домогосподарств, які вживають заходів для економії енергії та намагаються зменшити вплив зростання цін, зросла з 77% у березні до 86% сьогодні. Понад шість із десяти респондентів вказують, зокрема, на зниження нагріву, тоді як 40% респондентів кажуть, що вони економніше користуються електроприладами, такими як посудомийна машина.

ING Bank очікує негативного економічного зростання в 2023 році.

 

9 Belges sur 10 prennent des mesures pour réduire leur consommation d'énergie

Presque 9 Belges sur 10 prennent des mesures pour réduire leur consommation d'énergie et 60% économisent même sur les dépenses quotidiennes, en nourriture et épicerie, à cause de l'inflation et du prix de l'énergie. C'est ce qu'il ressort d'une enquête d'ING. Au cours des six prochains mois, les personnes interrogées prévoient même de réduire encore plus leurs dépenses.

D'après cette enquête de la banque, réalisée début novembre en Belgique mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, en Roumanie, en Pologne, en Turquie et en Espagne, la crise exerce une forte pression sur les dépenses en ligne. Les ventes lors du Black Friday de cette année pourraient dès lors être inférieures à celles des dernières années.

Car si les Belges étaient très nombreux à commander en ligne pendant la pandémie, cette tendance semble se corriger en grande partie: près d'un quart (23%) des répondants déclarent acheter moins souvent de cette façon depuis la fin de la pandémie, contre seulement 15% qui disent le faire plus souvent.

Pour ING, la baisse est principalement due à une détérioration générale du climat économique et non au fait que les consommateurs trouvent plus facilement leur chemin vers les magasins physiques depuis l'assouplissement des restrictions sanitaires.

La prudence des Belges ne s'observe par ailleurs pas uniquement pour les dépenses en ligne, mais touche l'ensemble de la consommation. Par rapport aux résultats de la même enquête en mars 2022, le nombre de ménages réduisant leur consommation a en effet fortement augmenté.

De nombreux ménages prévoient aussi de réduire encore leurs dépenses dans les mois à venir: de 44% déclarent faire des économies sur les dépenses quotidiennes (nourriture et épicerie) en mars, on est passé à 57%. Et 60% prévoient d'en faire dans les six prochains mois.   D'après ING, cette "extrême prudence" des ménages trouve sa source dans la crise énergétique. La facture énergétique a d'ailleurs plus que doublé pour 40% des Belges au cours des six derniers mois. Le nombre de ménages prenant des mesures pour économiser l'énergie et tenter de réduire l'impact de la hausse des prix a dès lors augmenté, passant de 77% en mars à 86% aujourd'hui. Plus de six sondés sur dix indiquent notamment baisser le chauffage, tandis que 40% des répondants se disent plus économes avec l'utilisation d'appareils électriques, comme le lave-vaisselle.

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