8ème jour de guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de ce jeudi 3 mars

Demande d'adhésion à l'Union Européenne

La Géorgie a officiellement déposé jeudi sa candidature pour intégrer l'Union européenne, a annoncé le Premier ministre de ce pays du Caucase, après que l'Ukraine eut demandé son intégration à l'UE face à l'invasion russe.

Cette demande a été suivie, quelques heures plus tard, par celle de la Moldavie. La présidente moldave Maia Sandu, qui a signé aujourd'hui une demande formelle d'adhésion, a annoncé que le pays déposera sa candidature pour intégrer l'Union européenne à Bruxelles dans les prochains jours.

Flambée des prix du blé et maïs

Le blé meunier et le maïs ont connu un bond de plus de vingt euros sur la séance de jeudi sur le marché européen, clôturant respectivement à 381,75 euros et 379 euros la tonne sur les échéances de mars.

Sanctions

Les agences de notation financière Fitch et Moody's ont rétrogradé la Russie dans la catégorie des pays risquant de ne pas pouvoir rembourser leur dette, compliquant la possibilité pour le pays de se financer.

Le responsable du plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège, estime que ses investissements en Russie sont "perdus" du fait de la guerre et des sanctions.

Le géant suédois de l'ameublement Ikea suspend ses activités en Russie et en Biélorussie, affectant près de 15.000 employés.

Toyota et Volkswagen suspendent leur production en Russie.

Le promoteur du championnat du monde de Formule 1 a rompu définitivement son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie.

Londres a annoncé geler les avoirs du milliardaire russe Alisher Usmanov, déjà mis à l'écart par le club de football d'Everton, et de l'ancien vice-Premier ministre russe Igor Chouvalov.