8e victoire consécutive pour Genk qui s’impose face à Malines grâce à ses latéraux

Une victoire de plus, la huitième consécutive pour le Racing Genk ! Les Limbourgeois se sont imposés face à Malines ce vendredi soir à l’occasion de la 15e journée de Pro League (3-1). Les leaders ont pu compter sur leurs latéraux pour faire la différence et accroître leur avance en tête du championnat (40 points sur 45 !).

Le premier but est d’abord venu de la droite, avec Muñoz qui s’est faufilé avec une facilité déconcertante dans la défense malinoise. Après un une-deux avec El Khannouss, le Colombien a crucifié Coucke du pied gauche (1-0). C’est déjà son cinquième but de la saison… plutôt pas mal pour un arrière droit.

Cueilli à froid, le KV réagit immédiatement avec une lourde frappe de Schoofs, qui trouve la lucarne de Vandevoordt avec sa patte gauche (1-1, 15').

Face à une équipe de Malines joueuse et bien organisée, Genk se montre patient et reprend l’avantage peu avant l’heure de jeu. Après le latéral droit Muñoz, c’est le latéral gauche Arteaga qui plante son but sur un assist de Paintsil.

Réduits à dix quelques minutes plus tard (deuxième jaune pour le jeune El Khannouss), les solides Limbourgeois ne paniquent pas et font le break en fin de rencontre. Passeur sur le 2e but, Paintsil se transforme en buteur alors que Trésor délivre son… 12e assist de la saison (3-1, 90+1').

Qui va donc pouvoir stopper Genk ?