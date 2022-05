88e jour de guerre en Ukraine : la Russie gagne du terrain tout près de Severodonetsk et Lyssytchansk, dernière poche de résistance ukrainienne

L’état-major ukrainien a pour sa part relevé dans son point matinal quotidien de ce dimanche que l’armée russe continuait "ses frappes de missiles et aériennes sur tout le territoire", et même avait "augmenté l’intensité en utilisant l’aviation pour détruire des infrastructures cruciales". Peu après midi les régions de Kiev et Jytomyr ont été frappées par des missiles.

Le sort des soldats du régiment Azov qui se sont rendus ces derniers jours aux forces russes continue de susciter l’inquiétude auprès de leurs proches. Si les autorités ukrainiennes tentent de négocier un échange contre l’oligarque ukrainien Viktor Medvedtchouk, à Moscou des voix réclament le rétablissement de la peine de mort pour ces "combattants symboles du nazisme en Ukraine".

