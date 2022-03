87% des enfants regardent trop les écrans avant de dormir.

Le temps de sommeil chez les enfants reste insuffisant. Ils "se couchent après 21 heures, 38% en semaine et 67 % le week-end, alors qu'ils ont tout au plus 10 ans", constate Patricia Franco. Le risque est que le cycle de sommeil des enfants soit décalé, ce qui est le cas pour plus d'un enfant sur deux. De même, 45% des enfants de moins de 3 ans ont un rythme de sommeil irrégulier.

"On observe déjà un décalage de phase le week-end chez ces enfants. Ils se lèvent plus tard, se couchent plus tard en fin de semaine alors qu'à la différence des adolescents, cela ne correspond chez eux à aucun besoin physiologique", regrette la professeure Patricia Franco.