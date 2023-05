86 pylônes d’une ancienne liaison aérienne vont être démontés dans la région de Charleroi

Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité va procéder dans les prochaines semaines au démontage de 86 pylônes d’une liaison aérienne de 70 kV (kilo volt) entre Monceau-sur-Sambre (Charleroi) et Gouy-lez-Piéton (Courcelles). Après l’optimisation d’une autre ligne aérienne, cette liaison était devenue non nécessaire pour répondre aux besoins en électricité de la zone, a indiqué l’entreprise jeudi dans un communiqué.

Ces opérations vont suivre une procédure stricte. Les pylônes seront ainsi d’abord déboulonnés ou coupés à leur base. Ils seront ensuite levés à l’aide d’une grue et placés de manière verticale dans un container à bords hauts avant d’être découpés en plusieurs parties et évacués dans des filières de recyclage. Les travaux débuteront le 22 mai prochain et devraient être terminés d’ici à la fin de l’été selon Elia. Les riverains ont été informés du projet via des courriers et des brochures qui ont été distribués.