La grande majorité des réfugiés, et même des migrants en général, se déplacent à l’intérieur de leur propre pays ou vers les pays limitrophes. En effet, sur les 84 millions de personnes déplacées de force, 48 millions, soit plus de la moitié, le sont à l’intérieur de leur pays. Par exemple, au Yémen, on dénombre plus de 1,5 million de déplacés intérieur, installés dans plus de 1500 sites et camps de fortune.

En ce qui concerne ceux qui ont quitté leur pays, trois quarts d’entre eux sont hébergés dans des Etats voisins. Toujours selon le Haut Commisariat, les pays hébergeant le plus de réfugiés sont : la Turquie (3,7 millions), la Colombie (1,7 million), l’Ouganda (1,5 million), le Pakistan (1,4 million) et l’Allemagne (1,2 million). Là aussi, les réfugiés palestiniens ne sont pas comptabilisés mais la plupart se sont déplacés vers la Jordanie.