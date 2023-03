835 euros minimum en plus par an, une TVA harmonisée… le ministre Van Peteghem expose sa réforme fiscale "favorable aux bas et moyens revenus"

Tout d’abord le ministre met en avant une mesure-phare : une augmentation du salaire net des travailleurs de 835 euros. Pour cela, la part de notre salaire qui n’est pas imposable serait relevée de 10.000 à 13.500 euros.

Vincent Van Peteghem propose donc un abattement fiscal (la partie de notre salaire sur laquelle on ne paie pas d’impôt) relevé. " On est les champions du monde pour les charges sur le travail " explique-t-il ironiquement. L’objectif est donc de changer ça. Et un " bonus à l’emploi " d’être mis en place au bénéfice des bas et moyens salaires. " Aujourd’hui on a un système progressif dans notre fiscalité. Et on passe trop vite dans la tranche d’imposition la plus élevée (qui est de 50%). Quelqu’un qui gagne par exemple 2600 euros par mois est déjà dans cette tranche d’imposition la plus élevée. On va donc augmenter le plafond de 45% de 46 à 60.000 euros (par an) ". Il faudra désormais gagner plus de 60.000 euros bruts par an pour arriver dans la tranche d’imposition la plus haute.

Dans la proposition du chrétien-démocrate, c’est donc une augmentation du salaire net de minimum 835 euros par an… pour tous les travailleurs. Donc aussi pour les milliardaires. Même si cela fait grincer des dents chez certains partenaires de la coalition, selon le ministre, les experts internationaux et nationaux se prononcent sur la " nécessité de réduire le taux d’imposition sur l’emploi ".