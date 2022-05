800 places supplémentaires pour les abris de jour wallons

Le nombre des sans-abri est en hausse. On ne connait pas exactement leur nombre : ils n’ont jamais été officiellement recensés. Mais entre ceux qu’on a comptabilisé en Wallonie (4638 en 2015) parce qu'on a pu les prendre temporairement en charge et ceux qui étaient en situation de demander une aide, on sait qu’il y a encore une marge importante.

800 places de jour

C’est pour répondre au problème que le Gouvernement veut reconnaître les accueils de jour existants et augmenter la capacité de ceux qui le peuvent ou le souhaitent. L’ambition est que, cette année, 800 places soient disponibles pour des personnes en situation de grande vulnérabilité qu’elles soient sans-abri, mal logées ou isolées.

L’an dernier, une opération similaire avait déjà permis de renforcer les opérateurs. 16 d’entre eux avaient été financés. Le nouvel appel à projets doit poursuivre ces initiatives et leur donner davantage d’ampleur.

22 opérateurs sélectionnés

Cette fois, le budget compte sur un million d'euros. 22 opérateurs vont en bénéficier. Ce sont soit des abris de nuit qui élargissent leur activité, soit des abris de jour existants, des lieux mis en place par des villes, des CPAS, des associations comme le Restos du cœur, Saint-Vincent-de-Paul… en contact avec les relais sociaux. Chacune des structures sélectionnées va recevoir jusqu’à 50.000 euros si elle est prête à accueillir davantage de personnes ou si elle met en place des mesures spécifiques destinées aux femmes puisque celles-ci souffrent encore davantage de la situation.

Dans chaque province

En province de Liège, 8 abris en bénéficient, la plupart à Liège même mais aussi à Seraing, Huy et Waremme. 6 structures réparties dans le Hainaut, 5 en province de Namur, 2 dans le Brabant wallon à Louvain La Neuve et Nivelles et 1 dans le Luxembourg, à l’Espas d’Arlon bénéficieront aussi du budget wallon.