800 Louviérois seront sur scène pour la huitième édition de "Décrocher la lune"

Après quatre ans d’absence, l’Opéra urbain louviérois est de retour pour une huitième édition. Franco Dragone et Fabrice Murgia respectivement directeur artistique et metteur en scène de Décrocher la lune sont accompagnés de près de 800 citoyens sur scène et en coulisses. Cette année, il vous sera proposé de vivre 3 expériences singulières selon la zone où vous choisirez de vous installer.

Les débuts en 2000

Il y a 22 ans, Franco Dragone est contacté pour créer un spectacle qui allait redorer l’image de La Louvière, créer un sentiment d’appartenance, de fierté. Et si Franco Dragone n’avait pas prévu de revenir en Belgique, il a tout de même accepté de relever le défi. En effet, il confie que "La Louvière c’est quand même mon histoire, c’est ce qui m’a éveillé au monde […] La Louvière et ce que l’on disait de ma ville me blessait, chaque fois que je revenais, les taxis qui venaient me chercher, parfois des Flamands, disaient "Oh La Louvière, La Louvière,…". Il n’y avait qu’une mauvaise réputation et je voyais tout le temps, je sentais comme une tristesse, les gens marchaient le dos courbé."

Pour Franco Dragone, l’enjeu est capital, à ce moment-là en 2002, il se dit "il faut absolument faire parler de nous, si nous mourrons, mourrons en faisant du bruit". Et c’est de cette volonté qu’est née l’histoire de Sancho. Un personnage qui est inspiré de Sancho et Don Quichotte, lorsque Don Quichotte meurt, il a éveillé Sancho à la conscience et il le laisse là tout seul. Pour Franco Dragone, "il fallait en très peu de temps, pouvoir raconter tout ce que la région a traversé, le charbon, l’acier, pour que finalement il nous reste quoi, la lune et nos idées et décrocher la lune, c’est comme ça qu’est né le personnage de Sancho".

Autre personnage important du spectacle, San, une jeune Louviéroise de 6 ans que l’on voit évoluer et qui raconte ponctuellement des anecdotes de la vie des habitants de la commune. Elle se sent un peu différente dans ce monde et elle se réfugie dans son imaginaire, elle rêve d’aller sur la lune et elle se transforme en Sancho, explique Fabrice Murgia.

Trois lieux pour cette nouvelle édition

Cette année, l’histoire prendra place sur trois lieux différents, la place communale de La Louvière, le Boulevard Mairaux et la place Maugrétout. Chaque lieu vous proposera une expérience différente. Une expérience plus familiale avec des centaines de danseurs, des acrobates sur la place communale dans des grands tableaux très Bollywood. Sur la place Maugrétout, vous retrouverez un ciné-concert, une centaine de musiciens vont vous faire danser pendant qu’un film sera tourné en direct, cela permet de voir le spectacle des deux côtés. Au centre, vous êtes invité dans une expérience immersive, avec du théâtre de rue, une kermesse où vous pouvez boire et manger tout en croisant un échassier ou une marionnette.

800 Louviérois impliqués

L’élément clé de ce spectacle, c’est la participation des Louviérois, une participation qui d’année en année, s’est professionnalisée. Du spectacle, est né des ateliers de préparation, qui de fil en aiguille sont devenus pérennes. Cette année, c’est la première fois qu’autant de temps est consacré à la répétition, Fabrice Murgia est à La Louvière depuis maintenant un mois.

Pour Franco Dragone, "les gens ont déjà vécu une expérience extraordinaire, 800 personnes qui ont déjà vécu cette démarche, c’est extraordinaire, c’est déjà émouvant, c’est déjà un changement d’état d’esprit".

En prélude du spectacle, il y a aussi un petit film, qui met en scène 500 enfants dans une espèce de guerre des boutons sur un terril. La première idée de ce film a été de dire aux enfants, vous pouvez créer, les enfants ont fait eux-mêmes leurs costumes par exemple. Fabrice Murgia a voulu que ce film de 3-4 minutes marque le début du spectacle car pour lui, "c’est une espèce de pont aussi, […] il se passe sur un terril et l’enfance sur les terrils, c’est peut-être ce que j’ai en tant que Liégois en commun avec Franco."

L’idée principale de Décrocher la lune, c’est de mettre en avant les invisibles, les héros du quotidien. La thèse du spectacle est de se dire à un moment, mais est-ce qu’en voulant atteindre la lune je ne suis pas en train de marcher dessus.

Pour inclure tous les Louviérois dans le spectacle, les équipes de Franco Dragone et Fabrice Murgia sont descendus dans les rues avec des caméras et des dictaphones pour rencontrer les gens. Tout le monde est dans le spectacle, c’est le spectacle des Louviérois et Louviéroises.

Décrocher la lune veut être le trait d’union entre les gens qui ne se rendent pas au théâtre et ceux qui s’y rendent, entre tous les Louviérois. L’impact social d’un événement comme Décrocher la lune est très important. Connecté tous les publics est un enjeu très important et très compliqué à réaliser. Les bâtiments culturels sont intimidants pour beaucoup de gens, l’avantage de Décrocher la lune, c’est que c’est un spectacle qui se réapproprie l’extérieur.

Rendez-vous le samedi 24 septembre, 21 heures à La Louvière pour la huitième édition de Décrocher la lune.