8 triathlons en 8 jours sur 8 îles des Canaries : l’éprouvant road trip du Belge Matthieu Bonne

Matthieu Bonne est venu à bout, jeudi dans la soirée, de son dernier challenge : parcourir 8 triathlons complets (l’équivalent des distances Ironman) et 8 jours sur 8 îles des Canaries. L’Ostendais, maître nageur, a donc exploré de long en large l’archipel espagnol à la nage, à vélo et à pied. En huit jours il a accumulé 30,4 km de natation, 1440 km de vélo et 337,6 km à pied.



Ce défi est né dans la tête de son coach, Luc Van Lierde double vainqueur de l’Ironman d’Hawaï. Il a entamé son éprouvant road trip à La Palma le 5 mai dernier. Il a continué au rythme d’un triathlon "full" par jour à El Hierro, La Gomera, Tenerife, Grande Canaria, Fuerteventura et Lanzarote. La nuit place à la récupération et au transfert d’une île à l’autre. Après 7 jours et 7 triathlons, Bonne s’est attaqué au plat de résistance et à l’intrigante La Graciosa. Une île sans la moindre route. Son dernier effort, il l’a donc fait en VTT et en trail, histoire de corser encore un peu la difficulté.



"Je suis prêt à donner chaque morceau de mon âme pour réussir. Cette île est de la pure magie pour moi. Elle a quelque chose de mythique et de terrifiant. Quand je suis arrivé, il y a deux mois à Lanzarote, j’ai décidé de ne pas faire de reconnaissance à La Garciosa, parce que je voulais garder le mystère entier jusqu’au moment de mon arrivée pour mon challenge", expliquait-il ce mercredi.



Matthieu Bonne se décrit comme aventurier et un adepte des défis extrêmes. Le sportif de 28 ans n’en était pas à son coup d’essai. Il compte déjà pas mal d’exploits en tous genres à son actif. Il a traversé La Manche et est le premier à avoir nagé tout le long de la Côte belge. Il compte aussi quelques références en alpinisme (Mont Blanc, Matterhorn, Eiger) ou en ultra-endurance que ce soit à pied (marathon des sables) ou à vélo (un tour de Belgique de 1200 kilomètres).