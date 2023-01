8 semaines de directs, 24h/24, pour suivre la naissance de… chiots : la slow TV cartonne dans le nord

Selon un responsable de la chaîne finlandaise Yle, ce serait l’une des raisons du succès de cette slow TV et de son émission avec les chiots. "Après la pandémie de Covid, je pense que c’était aussi le bon moment pour ce genre de programme, simple et mignon. Il n’y a rien à dire de mauvais ou de négatif sur une émission de ce genre. C’est quelque chose qu’on peut tous apprécier ensemble. Et, en plus, tout le monde aime les chiots !".

Depuis, certains particuliers ont reproduit l’expérience chez eux et mettent aussi en ligne leur propre "pentulive". Sans oublier que des programmes de ce genre permettent aussi aux Finlandais de sourire, alors que c’est la période de l’année la plus sombre dans le pays. A Helsinki, la capitale, le jour le plus court de 2022 était justement le 21 décembre avec à peine… 5 heures et 49 minutes entre le lever et le coucher du soleil. Et Helsinki se trouve à l’extrême sud du pays. Plus au nord, le temps de luminosité diminue encore. De quoi comprendre qu’on ait parfois besoin de raisons de sourire.