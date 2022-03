8 mois après les inondations, Vaux-Sous-Chèvremont et ses commerces restent marqués

Des commerçants qui restent positifs

Installée dans un conteneur elle aussi, la pharmacienne du village a dû attendre 7 mois pour enfin commencer les travaux. "Maintenant ça a commencé, on espère que tout va bien se passer. Cela va faire 10 mois que nous sommes dans le conteneur maintenant. Normalement en juin nous retournerons dans nos murs. On ne se plaint pas car par rapport à d’autres, on a pu continuer grâce au conteneur. On reste positif et on s’entraide entre commerçants, ça va s’arranger", conclut Florence Devigne.