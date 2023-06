8 millions d’euros pour Santiago Hezze ? Anderlecht sort le chéquier pour sa première recrue

Santiago Hezze devrait être la première recrue d’Anderlecht pour la saison prochaine. Le milieu de terrain arrive en provenance d’Huracan en Argentine et devrait signer pour huit millions d’euros.

Anderlecht va-t-il déjà sortir les billets pour reconstruire une équipe digne de son nom ? Le milieu défensif argentin Santiago Hezze de 21 ans arriverait à Bruxelles d’après Fabrizio Romano pour un peu plus de huit millions d’euros.

Hezze a été formé au club d’Huracan. Il a disputé cette saison 30 matches et a inscrit cinq buts. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, le joueur fait la grande traversée vers l’Europe. Le joueur évolue aussi avec les U23 argentin avec lesquels il a une sélection.

Si le montant de transfert est conséquent pour Anderlecht, le club bruxellois a décidé de ne plus faire de folie avec les salaires et donc de mettre l’argent sur les transferts. Espérons que cela sera payant pour les Mauves.