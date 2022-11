8 milliards d’humains sur Terre mais tous les pays ne sont pas égaux. Pourquoi ?

Quelles sont les raisons qui expliquent cette chute vertigineuse de la démographie de ces pays ?

Deux causes essentielles : l’émigration vers les pays de l’ouest et la baisse du taux de natalité.

Pour qu’une population puisse se maintenir à un chiffre x, il y a ce qu’on appelle un seuil de remplacement : il faut, en moyenne, que chaque femme ait 2,1 enfants. 2,1 enfants par femme, les pays de l’Est en sont assez loin, et depuis longtemps. A l’aube de l’an 2000, la Bulgarie était tombée à 1,1, par exemple. Cette dénatalité brutale a plusieurs causes, dont, évidemment, l’état de l’économie à la fin de la domination soviétique, qui ne permettait plus, par exemple, le maintien des crèches mises en place par les grands groupes industriels.

L’institut national français d’études démographique a calculé qu’en Europe de l’est, la baisse de la natalité est responsable à 27% de la baisse. Les 73 autres pourcents, c’est l’émigration. Lorsqu’au 1er mai 2004, 10 pays intègrent l’Union européenne, nombreux ont été les Européens de l’est à venir de ce côté-ci du continent.

Souvent une population jeune, une population qui, justement, fait les enfants qui manque aux pays d’origine. Quelques chiffres, encore, si vous le permettez : en 2004, c’est plus de 8 millions de personnes qui ont migré depuis l’est vers l’ouest de l’Europe, avec 2 millions et demi de Polonais et plus de 3 millions de Roumains qui ont quitté leur pays respectif.

L’ouverture des frontières n’a été que le premier d’événements qui ont amené des Européens de l’est à nous rejoindre : les subprimes en 2008, la crise de la dette en 2011 : à chaque secousse économique d’envergure, des hommes et des femmes cherchent à trouver un meilleur avenir dans une région, un pays, où du travail est disponible.

Au total, l’Europe de l’Est a donc souffert du télescopage de deux phénomènes terribles d’un point de vue démographique : l’émigration massive de sa jeunesse et une chute de la natalité.

Le vieux continent vieillit : un pays comme l’Italie a vu son âge médian passer de 39 ans en 2000 à quasi 47 ans l’an dernier. Cela signifie qu’il y a autant d’Italien et d’Italienne en dessous et au-dessus de 47 ans. Plus l’âge médian est élevé, plus votre population est âgée.

Le seuil de remplacement, aucun pays européen ne l’atteint. Celui qui s’en rapproche le plus, c’est la France, avec 1,8, la Belgique suit avec 1,7, l’Allemagne est à 1,6, l’Italie est à 1,3.

Pour toute une série de raisons, dont la chute accélérée de la concentration des spermatozoïdes chez l’homme, selon une méta-analyse publiée ce mardi dans la revue Human Reproduction update.