8 milliards d'humains sur Terre en novembre 2022 : la justice reproductive, une solution face à la surpopulation ?

Se pose alors la question du fantasme de 'décroissance démographique', qui a imprégné les grandes politiques économiques du 20e siècle et qui rebondit aujourd’hui, sous prétexte de crise écologique.

"Pour le dire sans détour, fixer l’attention du débat public sur la 'surpopulation' mondiale est d’abord une manière de faire diversion : c’est couper la parole à ceux qui défendent, avec raison, qu’il faut transformer en profondeur nos modèles économiques, fondés sur l’exploitation du travail humain, sur l’extraction des ressources et la destruction des écosystèmes" prévient la professeure de l'ULg.

"Mais se fixer sur la population mondiale, on l’oublie trop souvent, c’est aussi donner une légitimité à des technologies politiques qui, même si elles ne marchent pas du tout pour les objectifs affichés, ont produit, tout au long des 19e et 20e siècles, des effets de violence inouïs, qui continuent aujourd’hui. C’est que ce que Michel Foucault a appelé la biopolitique : un gouvernement des populations destiné à assurer la sécurité et la prospérité de certaines vies au détriment d’autres vies, fondé sur la classification, la hiérarchisation et le tri" observe la chercheuse en éthique médicale. "Mais ce sont surtout les recherches féministes qui nous ont éclairés sur ce que sont en réalité les politiques populationnistes et leur lien intime avec la globalisation des modèles économiques qui reposent sur l’exploitation des vies humaines et non-humaines. Hier et aujourd’hui encore, elle est synonyme de déportations, d’exterminations, de destruction de communautés et de familles ; synonyme de vies 'forcées' par les politiques natalistes ou déforcées par des campagnes de stérilisation imposées, de mise au travail industriel massif, d’exposition aux risques industriel et environnementaux, de privation d’accès à la terre et aux ressources".

Les voix féministes du Sud Global, des communautés indigènes des ex-colonies et celles des minorités racialisées du Nord nous ont appris à voir que ce qu’on appelle les 'populations', celles dont il faut augmenter ou réduire le nombre selon les besoins et la conjoncture économique, ce sont toujours les autres : les pauvres, les non-blancs, les esclaves, les occupants de territoires convoités, les animaux, les enfants à nourrir, les femmes — et aujourd’hui, les 'vieux' ou les inemployables.