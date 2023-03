8 mars, journée des droits des femmes : radiographie du sexisme médical

Une autre discrimination qui a la vie dure : le "syndrome méditerranéen" Sous ce terme barbare se cache la façon dont, à cause de préjugés racistes, du personnel soignant et des médecins traitent différemment les patients d’origine africaine ou maghrébine car ils les estiment prompts à l’exagération et donc peu fiables quant à l’expression de leur douleur. Ou à l’inverse, ils les considèrent comme "durs au mal", donc capables d’endurer plus et plus longtemps. Cette vision raciste des choses prend racine dans la médecine française de la fin des années 70. Le fait de nommer cela un syndrome dénote une volonté de parer d’un aspect scientifique une prise de position xénophobe. L’expression est moins utilisée aujourd’hui, mais ces clichés persistent à l’hôpital et dans les cabinets médicaux. Les femmes sont cependant en première ligne car quand une femme est de l’une ou l’autre de ces origines, c’est encore pire pour elle. Le personnel médical a, consciemment ou inconsciemment, tendance à considérer que la femme noire ou maghrébine en fait trop, car jugée d’une part "robuste" et de l’autre "hystérique".