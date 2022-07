8 marches Adeps sont organisées ce 24 juillet en Wallonie

Longueville est un charmant village resté longtemps isolé au milieu des campagnes. Cet isolement, dû au manque de bonnes voies de communication, lui a permis de garder son caractère rural et agricole. A voir : de nombreuses fermes brabançonnes typiques dont la ferme Stacquet (ou d’Arnelle, du 18e siècle), témoignent de l’activité agricole intense du village autrefois, mais aussi l’église Notre-Dame de l’Assomption (1769) et son orgue remarquable sans oublier le musée de l’horlogerie qui abrite une collection prestigieuse d’horloges anciennes et contemporaines, des pendules rares et un atelier de fine mécanique. Des itinéraires Adeps de 5, 10, 15 et 20 km sont organisés dans les bois et routes de campagne de Longueville ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Lieu-dit Chapelle du Cheneau, rue Arthur Libert [1325]

Contact : Comité des fêtes de Longueville – Alain Glibert – 0476 859.364