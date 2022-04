8 jeux de société à découvrir pour prolonger le plaisir des vacances de Pâques

Derrière son design coloré et son illustration enfantine, on croirait découvrir un jeu simple et enfantin et pourtant, " Recto-Verso " va vous donner du fil à retordre. A 2 jours vous devez coopérer pour passer les 7 étapes et devenir le roi de la construction. De 3 à 6 joueurs, vous allez aléatoirement devoir vous coordonner pour réaliser les figures à partir de pièces en bois colorées, mais attention, le chrono joue contre vous. De même, plus les tours passent, plus votre temps d’exécution diminue... De quoi mettre encore plus de pression et de tension. " Recto-Verso " se joue en collaboratif à 2 et en compétitif à plusieurs joueurs. C’est aussi un bon entrainement pour réfléchir en plusieurs dimensions tout en s’amusant.