8 idées reçues en nutrition attestées ou infirmées par la science

La recherche scientifique sur la nutrition progresse de jour en jour. Cependant, quelques faits sont formellement certifiés et ne laissent plus aucune place au doute. Chantal van der Brempt, nutritionniste, en pointe 8 essentiels.

Faut-il vraiment ne plus manger de sucre ? Les édulcorants sont-ils vraiment dangereux pour la santé ? Les aliments transformés sont-ils à bannir absolument ?

Comme de nombreux sujets ayant trait à la santé, la nutrition n’est pas à l’abri des polémiques et des débats interminables sur l’apport nutritif et les effets positifs ou néfastes de certains aliments sur le corps. On lit notamment toutes sortes d’inepties et d’idées reçues sur un sujet pourtant nuancé et complexe. Cette science est pourtant constante évolution et la vérité d’hier peut être contredite par celle d’aujourd’hui.

Chantal van der Brempt tente d’y voir plus clair avec 8 sujets qui sont scientifiquement prouvés.