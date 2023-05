8 idées de cadeaux à offrir pour la fête des mères

La Box "Bisou Bisou" du Tiroir de Lou

Il s’agit d’un "coffret aussi doux et réconfortant que le câlin d’une maman". C’est comme cela que le décrit Stéphanie, créatrice de la marque belge Tiroir de Lou. Dans ce coffret, on trouve un collier porteur de sens en vermeil orné d’une labradorite, une pierre puissante qui aurait la vertu de protéger celle qui la porte. Pour que les mamans puissent prendre soin d’elles, Tiroir de Lou a collaboré avec deux autres marques belges : MakeSenz et Yoku. Le coffret coûte 86 euros.

Un coffret cadeau Label K

Label K, c’est une marque de petits bijoux et accessoires porteurs chaque fois de messages positifs pour valoriser toutes les femmes. Et pour l’occasion, la marque propose 4 petits coffrets, de 23 à 100 euros.

Un de ces coffrets propose par exemple un bouquet de fleurs séchées et un joli bracelet cœur, ou alors la version extra avec le bracelet "Moms you can do anything". C’est en vente sur le site de la marque labelk.com.

Un panier printanier

C’est ce que Maison Eole vous propose pour chouchouter votre maman. La marque belge de cosmétiques issus de la vigne s’est associée pour l’occasion à une autre marque belge, Mia Zia, qui est célèbre pour la qualité de son linge de maison fait main, ses rayures et ses pompons colorés.

Il y a le panier avec sa serviette de mains signé Mia Zia aux couleurs de Maison Eole et un des parfums de votre choix de la gamme Maison Eole. Ça coûte 85 euros, c’est en vente sur le site maisoneole.be et dans les pharmacies partenaires.

Un bijou symbolique signé Pandora

Seule marque non-belge du lot, Pandora a décidé de célébrer les multiples formes que peut prendre l’amour maternel en rendant hommage à toutes les femmes qui tiennent une place importante dans nos vies et qu’on aime comme une mère, que ce soit en raison d’un lien familial, biologique, d’amitié, d’expérience ou tout ça à la fois.

Les bijoux de cette collection intemporelle sont réalisés à la main et représentent les symboles d’amour maternel. Il y a des colliers, des boucles d’oreilles, des bagues, des bracelets. Les prix se situent entre 55 et 150 euros.