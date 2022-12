8 idées de cadeaux 100% wallons pour la Saint-Nicolas

La maison d'édition Mijade est née en 1993 et est installée à Namur. Elle est spécialisée dans les livres illustrés pour enfants de 2 à 8 ans et les romans pour adolescents et jeunes adultes.

Paru en septembre 2016, "Bibi et les Méchants" est un livre pour enfants qui traite d’une thématique au cœur de l’actualité : le harcèlement scolaire. A travers l’histoire de Bibi, les enfants reçoivent des conseils et des pistes pour faire face à cette situation devenue trop fréquente.

Résumé : Bibi rentre à l’école. Il se fait vite de nouveaux amis. Dans la cour de l’école cependant‚ un groupe de grands l’ennuie et se moque de lui. Bibi commence à avoir peur d’aller à l’école. Heureusement‚ son ami Loup a LA solution pour que Bibi ne se laisse plus intimider par les méchants. Et le lendemain‚ rempli de confiance‚ Bibi n’écoute plus les bêtises des vilains méchants.

Claude K. Dubois, l’illustratrice, est une Vierviétoise qui enseigne le dessin à l’Institut Saint Luc à Liège et illustre et écrit de nombreuses histoires pour les enfants. Quant à l’auteur, il s’agit du Docteur Eric Englebert met son expérience et sa connaissance des maux qui perturbent la vie des enfants au service de la littérature qui leur est adressée.

Prix : 11€

Age : A partir de 4 ans.

Points de vente : Dans toutes librairies.

Plus d’infos : http://www.mijade.be/jeunesse/catalogue/Bibi_et_les_Mechants_4892.html