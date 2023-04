8 fans de Pink Floyd se sont rendus sur une plage australienne pour écouter Dark Side Of The Moon pendant une éclipse solaire

Huit chanceux gagnants d’un concours, surnommés les "Astronomy Domine 8", ont eu la chance de célébrer le 50e anniversaire de l’album emblématique du groupe, The Dark Side Of The Moon, et d’assister à une rare éclipse solaire totale.

Les huit gagnants du concours ont été invités sur la plage de Mcleods, dans le parc marin de Ningaloo (Nyinggulu), classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, à Exmouth, en Australie occidentale, le meilleur endroit pour observer l’éclipse. Ils y ont vu une pyramide noire géante, construite sous la supervision créative d’Aubrey "Po" Powell, conseiller créatif de longue date du groupe et cofondateur d’Hipgnosis.

Ils ont donc écouté l’album avec les paroles emblématiques de Roger Waters "But the sun is eclipsed by the moon…" tirées de la dernière chanson de l’album, "Eclipse", qui a été diffusée exactement au moment de l’éclipse totale à 11h29.

L’événement a été retransmis en direct sur le site You Tube de Pink Floyd, et s’est révélé une expérience très émouvante pour ceux qui ont eu la chance d’y assister. "C’est quelque chose que je n’oublierai jamais", a déclaré Nathan, 27 ans, qui a fait le voyage en hommage à son père, un grand fan de Pink Floyd décédé en 2021. "C’était comme si papa était là avec moi".

"Je suis sans voix", a ajouté Monya, qui a fait le voyage avec son mari Joseph, après s’être rencontrés grâce à leur passion commune pour Pink Floyd. "J’ai écouté cet album des milliers de fois, mais jamais comme ça."

Pink Floyd a célébré l’anniversaire de la sortie de The Dark Side Of The Moon avec un nouveau coffret et un livre.