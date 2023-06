8 étapes, 18.000m de dénivelé et deux chronos : le menu corsé du Tour de Suisse 2023

Etape 8 : St. Gallen – Abtwil (25,7 km, contre-la-montre)



Deuxième round pour les gros rouleurs et dernière chance de faire évoluer le Général, le contre-la-montre d’Abtwil est plus long (25,7 kilomètres) et plus vallonné (415 m de D +) que le premier jour.



Le successeur de Geraint Thomas sera connu après 1097 kilomètres de course et 18000m de dénivelé.