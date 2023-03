8 conseils pour mettre du beurre dans ses épinards

Le podcast Du beurre dans les épinards aide les jeunes adultes à gérer leur argent et gérer leur vie. On a relevé 8 conseils prodigués dans les épisodes :

1. Dans les épisodes 1 et 6, Aurélie et Sabine expliquent comment faire un budget et comment fonctionne un crédit. Elles travaillent pour la plateforme du surendettement. Son site regorge d’informations, de brochures et d’explications pour parvenir à réaliser son budget et économiser ou encore s’en sortir quand on se noie sous les dettes. Le GILS est aussi un bon endroit pour se renseigner. Elles rappellent également que si l'on a du mal à s'en sortir seul·e, les services de médiation de dettes sont là pour nous aider.

2. Si c’est le slashing est tentant, mieux vaut se renseigner car il n’est pas fait pour tout le monde. Rêver d’avoir un CDI à temps plein est tout aussi valable. Mais on le voit, ce que veulent les jeunes, c'est pouvoir s’épanouir dans leur emploi. C’est exactement le cas d’Assia qui a donc lancé sa formation “Slashe ta vie” pour pouvoir se lancer petit à petit. C’est aussi la vie que mène Marielle Barbe qui est un peu la papesse du slashing en France et qui a même rédigé un livre sur le sujet.

3. Dans l'épisode 4, Stéphanie Demoulin nous explique comment négocier son salaire. En tant que psychologue et experte en matière de négociation, elle s’y connaît particulièrement bien, elle a d’ailleurs rédigé plusieurs livres et articles sur la négociation et la gestion de conflit.

4. En terme d’investissement, pour ne pas investir dans n’importe quoi, l'épisode 5 propose d'aller faire un tour sur le site de Financité afin de comprendre comment tout ça fonctionne et savoir comment ton argent est utilisé.

5. Outre les conseils qu'elle prodigue dans l'épisode 8, sur le fait d'être propriétaire, Evelyne nous aiguille d’abord grâce à son compte Tiktok, mais aussi sa chaîne YouTube.

6. Concernant la maternité et le fait d’accueillir son premier enfant, c’est sur le site de l’ONE qu’on peut retrouver plein d’infos utiles, le site de la Ligue des familles peut également être utile notamment ses magazines “ma grossesse mois par mois”, “le ligueur et mon bébé” et “le ligueur des parents”.

7. Enfin concernant la pension, Sarah Scaillet rappelait l’existence de MyPension pour réaliser des simulations en fonction de son propre dossier et le site internet du service fédéral de la pension qui reprend la règlementation de la pension et la manière dont elle est calculée. Et pour suivre le sujet de la réforme des pensions et comprendre tous les enjeux qui l’entourent, c’est sur notre site que ça se passe sous le mot clef “pension”.

8. De manière générale, trois sites sont particulièrement utiles pour se renseigner : belgium‧be, notaire.be, et Wikifin sont de véritables mines d’or pour comprendre toutes ces thématiques parfois compliquées.

Ce podcast et ces articles et hyperliens sont une bonne base pour apprendre à gérer son argent et, qui sait, peut-être même mettre du beurre dans ses épinards.