8 classiques du rap qui ont marqué la politique française

"Hip-Hop citoyens" de Princess Aniès c’est une réaction. Une réaction du rap game de l’époque à un événement historique. On est le 21 avril 2002 et à la stupeur générale, Jean-Marie Le Pen, celui qui a créé le parti le Front National, arrive au deuxième tour de l’élection présidentielle. Personne ne s’y attendait. Ce jour-là, l’abstention atteint un chiffre record de plus de 28%.

Alors, une fois la gifle encaissée, plusieurs artistes vont se réunir autour de Princess Aniès et répliquer. C’est comme ça que naît le morceau "Hip hop citoyens" qui dure 7 minutes et 50 secondes. "On a pris une baffe nationale. Quelle baffe nationale ! Ça fait plus d’un demi-siècle qu’existe et grossit le Front National. Va dire que c’est pas normal, eux, ils votent, nous, on ne vote pas. V’la au final, une page de l'histoire qui s’ouvre salement. Moi qui pensais que la démocratie ce n’était pas la peine, je ne pense plus, je suis sûre que la démocratie ce n’est pas Le Pen", lance Doudou Masta dans son couplet.