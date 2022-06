8 choses à savoir avant d’acheter votre crème solaire

De nombreux filtres sont également perturbateurs endocriniens. Ce sont des molécules qui vont perturber un certain nombre de fonctions endocriniennes et peuvent également générer, mais dans le cas d’exposition chronique et soutenue, des problèmes de tumeurs et de cancers.

Il n’y a pas de perturbateurs endocriniens dans les filtres minéraux. Ils ont peut-être d’autres inconvénients, mais en tout cas, ils ne sont pas perturbateurs endocriniens. On va d’ailleurs privilégier leur application chez les patients dont la peau est plus fragile ou plus perméable. Ce sera, par exemple, le cas chez les jeunes enfants, chez les bébés ou également chez la femme enceinte.