C’est à Verviers, sa ville d’adoption dès l’âge de 10 ans, que Pierre Rapsat profite le plus souvent de la neige… et sûrement des braseros qui brûlent (et surtout réchauffent) dans la nuit ! Pourtant, c’est à Bruxelles que les flocons marqueront le chanteur. En particulier : " cette neige qui éclaire et étincelle, sur la grand-place de Bruxelles ".