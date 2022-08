8 Belges dans le Top 250 des joueurs les plus prometteurs, Vinicius devant Haaland chez les 2000

Comme chaque semaine, le CIES a publié une nouvelle étude du football mondial. Sous la loupe analytique cette fois, les 250 jeunes les plus prometteurs du monde, issus de 59 ligues professionnelles, divisés en plusieurs catégories.

Pour établir un score, le CIES a utilisé la méthode de l’Impact Score. Le but est donc de donner une note de 1 à 100 en fonction du minutage des joueurs lors de rencontres officielles dans les 365 derniers jours, leur capital expérience déjà acquis et leurs performances sur le terrain comparées à celles des co-équipiers et adversaires, ainsi que par rapport aux joueurs du même profil technique.Une fois n’est pas coutume, le CIES a décidé de subdiviser le classement par année de naissance. Les joueurs sont donc comparés en fonction de leur année de naissance.

Sans surprise, c’est d’ailleurs l’année 2000 qui regorge, pour l’instant, des stars les plus connues. Logique, ces joueurs ont, pour la plupart, déjà 22 ans et donc davantage d’expérience à ce niveau-là. Avec un score de 100/100, c’est Vinicius Jr qui trône en tête, devant Sandro Tonali de l’AC Milan (94,1) et Vitinha, le nouveau transfuge du PSG (93). Petite surprise, Erling Haaland n’est que 7e (91,3) devant Alphonso Davies 8e (90,6). Notons qu’il n’y a pas de Belge dans le Top 50 des 2000.