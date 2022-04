8 astuces pour choisir le prénom idéal pour votre enfant

Projetez-vous dans 20 ans

Un prénom, c’est pour la vie... Ne perdez pas de vue que votre petit trésor aura un jour 40 ans, qu’il aura un job et une famille ! Des prénoms adorables à l’âge bébé peuvent être limite ridicules avec le temps. Avant d’opter pour Prunelle, Louve, Pimprenelle, Titus, Casimir… demandez-vous ce que ça donnera sur un CV.

Méfiez-vous des effets de mode

Même si vous êtes fan de “Games of Thrones”, Tyrion, Arya et Kahleesi, même si vous craquez pour Logan, le prénom de Wolverine, ils n’évoqueront sans doute plus grand-chose pour vous dans quelques années. Alors prudence.

Pensez à l'harmonie avec le nom de famille

Pour bien vous déterminer le prénom, il est important de veiller à ce qu'il se marie bien avec votre nom de famille. Une fois assemblés, ils doivent donner une jolie consonance et éviter les répétitions de syllabes. Si le nom de famille est long, un prénom court est plus approprié.

"Certains prénoms sont interdits, c'est le cas de Titeuf, Jésus Christus, Rolls Royce, Miracle of Love, Méthadone, Vagina, GSM, ou encore Anus. Enfin, on sait avec certitude que Mohamed et Marie sont les prénoms les plus portés dans le monde" conclut le Dr Barbara.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.