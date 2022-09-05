Війна в Україні: 8 млн євро, нова допомога Бельгії Україні на нелетальну допомогу | 8 millions d'euros: la nouvelle aide de la Belgique à l'Ukraine

Бельгія надасть підтримку збройним силам України у розмірі 8 мільйонів євро для забезпечення через НАТО обладнанням для першої допомоги, зимовим одягом, окулярами нічного бачення та навіть фармацевтичною продукцією, повідомив федеральний уряд у прес-релізі в четвер.

Це добровільний внесок до трастового фонду НАТО – "Трастовий фонд комплексного пакету допомоги" (Comprehensive Assistance Package (CAP) Trust Fund), який надає нелетальну допомогу Україні. Бельгійські компанії зможуть брати участь у публічних тендерах.

"Зима виглядає як потенційно вирішальна фаза конфлікту", – прокоментував міністр закордонних справ Хаджа Лахбіб. "Тому вкрай важливо, щоб Збройні Сили України були оснащені необхідною технікою, щоб і надалі протистояти російській агресії".

"Цього тижня я підтвердив президенту (України) Володимиру Зеленському, що Україна може й надалі розраховувати на Бельгію", - додав прем'єр-міністр Александр Де Кру. "Більше, ніж слова, це дії. Знову Бельгія тут, реагуючи на конкретні потреби, і надасть необхідне обладнання для України в найближчі тижні".

Внесок Бельгії став результатом рішення, ухваленого главами держав і урядів союзників на саміті НАТО, який відбувся наприкінці червня в Мадриді. Після звернення різних країн, у тому числі Бельгії, було вирішено значно розширити нелетальну допомогу українським збройним силам через Трастовий фонд CAP, щоб дати Україні змогу протистояти російській агресії та підготуватися до відновлення після війни.