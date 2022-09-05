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Ukraine - Україна

Війна в Україні: 8 млн євро, нова допомога Бельгії Україні на нелетальну допомогу | 8 millions d'euros: la nouvelle aide de la Belgique à l'Ukraine

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Belga

Бельгія надасть підтримку збройним силам України у розмірі 8 мільйонів євро для забезпечення через НАТО обладнанням для першої допомоги, зимовим одягом, окулярами нічного бачення та навіть фармацевтичною продукцією, повідомив федеральний уряд у прес-релізі в четвер.

Це добровільний внесок до трастового фонду НАТО – "Трастовий фонд комплексного пакету допомоги" (Comprehensive Assistance Package (CAP) Trust Fund), який надає нелетальну допомогу Україні. Бельгійські компанії зможуть брати участь у публічних тендерах.

"Зима виглядає як потенційно вирішальна фаза конфлікту", – прокоментував міністр закордонних справ Хаджа Лахбіб. "Тому вкрай важливо, щоб Збройні Сили України були оснащені необхідною технікою, щоб і надалі протистояти російській агресії".

"Цього тижня я підтвердив президенту (України) Володимиру Зеленському, що Україна може й надалі розраховувати на Бельгію", - додав прем'єр-міністр Александр Де Кру. "Більше, ніж слова, це дії. Знову Бельгія тут, реагуючи на конкретні потреби, і надасть необхідне обладнання для України в найближчі тижні".

Внесок Бельгії став результатом рішення, ухваленого главами держав і урядів союзників на саміті НАТО, який відбувся наприкінці червня в Мадриді. Після звернення різних країн, у тому числі Бельгії, було вирішено значно розширити нелетальну допомогу українським збройним силам через Трастовий фонд CAP, щоб дати Україні змогу протистояти російській агресії та підготуватися до відновлення після війни.

 

8 millions d'euros, la nouvelle aide de la Belgique à l'Ukraine pour de l'aide non létale

La Belgique apportera un soutien de 8 millions d'euros aux forces armées ukrainiennes pour fournir, par le biais de l'OTAN, du matériel de premiers secours, des vêtements d'hiver, des lunettes de vision nocturne ou encore des produits pharmaceutiques, a annoncé jeudi le gouvernement fédéral dans un communiqué.

Il s'agit d'une contribution volontaire à un fonds fiduciaire de l'OTAN - "Comprehensive Assistance Package (CAP) Trust Fund" - qui fournit une aide non létale à l'Ukraine. Les entreprises belges pourront participer aux adjudications publiques.

"L'hiver s'annonce comme une phase potentiellement cruciale du conflit", a commenté la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. "Il est donc essentiel que les forces armées ukrainiennes soient dotées des équipements nécessaires pour continuer à faire face à l'agression russe."

"J'ai confirmé cette semaine au président ukrainien Volodymyr Zelensky que l'Ukraine pouvait continuer à compter sur la Belgique", a ajouté le Premier ministre Alexander De Croo. "Plus que les mots, il y a les actes. De nouveau, la Belgique est au rendez-vous en répondant à des besoins concrets et fournira dans les prochaines semaines du matériel de première utilité pour l'Ukraine."

La contribution belge fait suite à la décision prise par les chefs d'État et de gouvernement des alliés lors du sommet de l'OTAN qui s'est tenu fin juin à Madrid. Après un appel de divers pays dont la Belgique, il avait été décidé d'étendre considérablement l'aide non létale aux forces armées ukrainiennes via le CAP Trust Fund, afin de permettre à l'Ukraine de résister à l'agression russe et de préparer la reconstruction après la guerre.

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