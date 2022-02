8,5% d'inflation en janvier, une hausse des prix qu'on n'avait plus connue depuis mars 1983

8,5%. C'est l'effarant taux d'inflation constaté en janvier 2022 selon "l'indice européen des prix à la consommation harmonisé" contre 6,6% en décembre. Une hausse des prix qu'on n'avait plus vue depuis février et mars 1983 (où l'inflation avait atteint 8,94% en mars, et 7,68% sur base annuelle).

Et comme à l'époque, cette inflation est en grande partie liée aux prix de l'énergie: la Belgique subissait alors encore les conséquences de ce qu'on avait appelé le "deuxième choc pétrolier", dont les effets ne s'estomperaient complètement qu'avec le "contre-choc" de 1986, lié à la baisse de la demande mondiale et la mésentente des pays de l'OPEP.

Mais cette fois, ce n'est pas le pétrole qui flambe le plus, mais bien le gaz. Le gaz naturel coûte en effet 153,7% de plus de plus qu'il y a un an. L'électricité coûte 70,8% en plus et le prix du gasoil a augmenté de 54,1%.

La preuve que cette inflation est essentiellement liée à cette hausse des prix de l'énergie, c'est que le taux d’inflation hors produits énergétiques a lui aussi augmenté en janvier mais de l'ordre de "seulement" 2,6%, contre 2,3% le mois précédent et 2,1% en novembre.