7e sur route 5h plus tôt, Elia Viviani réapparaît sur la piste pour décrocher la médaille d’or

Combiner cyclisme sur route et cyclisme sur piste, ce n’est déjà pas donné à tout le monde. Le faire le même jour à quelques heures de distance en ramenant au passage une médaille d’or, c’est un exploit qui mérite d’être souligné. Ce dimanche lors des championnats sportifs européens de Münich, Elia Viviani a réussi son pari fou.

La journée du sprinteur italien a commencé par l’épreuve sur route dans les rues de Münich. Peu après 15h, Viviani a conquis la septième place quelques dizaines de mètres derrière le vainqueur Fabio Jakobsen, son dauphin Arnaud Démare et le Belge Tim Merlier, 3e.

Malgré les 207 kilomètres qu’il a dû se farcir, le champion olympique de l’omnium (2016) n’a pas hésité à se présenter au départ de l’épreuve de l’élimination, moins de 5h après son effort sur route.

Champion du monde en titre de la spécialité, Viviani est parvenu à économiser ses forces en début de course et en garder sous la pédale pour les derniers sprints décisifs. Peu après 20h, il a finalement émergé en dominateur pour devancer l'Allemand Theo Reinhardt et le Belge Jules Hesters et récolter une 16e médaille d’or européenne dans sa carrière sur piste.

Un palmarès auquel on ajoute deux médailles olympiques (or à Rio, bronze à Tokyo), cinq médailles mondiales (1 or, 4 bronze) et 86 succès sur route dont des victoires sur les trois Grands Tours et un titre de champion européen.